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Житель Уфы открыл стрельбу по мужчине

В Уфе 28-летний мужчина выстрелил в оппонента во время ссоры.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе произошел конфликт с применением травматического оружия. Об этом сообщает telegram-канал «Новости МВД Башкортостана».

По имеющейся информации, уфимцы сильно поругались в районе ТЦ «Мир». В ходе ссоры один из них достал травмат и выстрелил в оппонента. Сразу после случившегося молодой человек скрылся.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Травматический пистолет изъят.

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