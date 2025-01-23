Житель Уфы открыл стрельбу по мужчине

В Уфе произошел конфликт с применением травматического оружия. Об этом сообщает telegram-канал «Новости МВД Башкортостана».
По имеющейся информации, уфимцы сильно поругались в районе ТЦ «Мир». В ходе ссоры один из них достал травмат и выстрелил в оппонента. Сразу после случившегося молодой человек скрылся.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Травматический пистолет изъят.
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