Поджигателя буквы Z в Белгороде отправили в колонию

Илью Чубукова задержали в сентябре 2023 года. Полиция обвинила его в том, что 18 сентября он с помощью бензина совершил поджог инсталляции в виде буквы Z, установленной возле проспекта Ватутина в Белгороде. При обыске в комнате общежития, которую снимал мужчина, оперативники обнаружили гранату РГД-5 и тротиловую шашку.