Поджигателя буквы Z в Белгороде отправили в колонию

Как сообщили в суде, молодой человек признан виновным в вандализме по мотивам политической ненависти и незаконном обороте взрывчатых устройств (ч. 2 ст. 214 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Илью Чубукова задержали в сентябре 2023 года. Полиция обвинила его в том, что 18 сентября он с помощью бензина совершил поджог инсталляции в виде буквы Z, установленной возле проспекта Ватутина в Белгороде. При обыске в комнате общежития, которую снимал мужчина, оперативники обнаружили гранату РГД-5 и тротиловую шашку.
После задержания Илью Чубукова заключили под стражу. Вину в вандализме он признал, но опроверг наличие у него политических мотивов. Причастность к взрывчатке Чубуков отрицал и заявлял, что ее подкинули ему сотрудники ФСБ.