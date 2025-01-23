В Ульяновской области директор управляющей компании приговорен за гибель жильцов

Как отвечает ведомство, в ходе следствия установлено, что Ильдар Фатхуллов «на протяжении четырех лет получал уведомления от проверяющей организации о невозможности получения доступа в несколько квартир дома для проверки состояния вентиляционных каналов и наличия систем оповещения о загазованности помещения». Однако, подчеркивает СУ СКР, Ильдар Фатхуллов игнорировал эти сообщения и не принимал мер по проверке исправности коммуникаций. В результате засорения вентканала 15 декабря 2023 года продукты горения бытового газа скопились в одной из квартир, а затем проникли в соседние квартиры, и жильцы отравились угарным газом.