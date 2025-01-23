Пять человек пострадали при нападении неизвестного с ножом в Лондоне

«К воротам подошел случайный парень и сказал, что работает в Argos (британская компания по розничной торговле. — “Газета.Ru”). Охранник столкнулся с ним, схватил его и получил ножевые ранения. Затем еще несколько сотрудников попытались помочь, и еще трое получили ножевые ранения», — сказал один из сотрудников пункта выдачи.