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Суд приговорил пенсионерку из Башкирии к двум годам условно

Суд приговорил пенсионерку из Башкирии к двум годам условно.

Источник: Башинформ

Пенсионерку из Кумертау суд приговорил к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 50 тысяч рублей, но с испытательным сроком на один год.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Башкирии, 54-летняя жительница города с декабря 2023 года по февраль 2024 года закупила в большом объёме для дальнейшей реализации немаркированную алкогольную продукцию. Предприимчивая бутлегер смешала её с водой, разлила её в полулитровые стеклянные бутылки с этикетками и с целью дальнейшей реализации хранила её в гараже возле своего жилого дома.

Всего подсудимая приобрела, производила, хранила в целях сбыта и продала немаркированную алкогольную продукцию на общую сумму 2 765 564 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимая вину признала. Приговор не вступил в законную силу.