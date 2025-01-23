Суд приговорил пенсионерку из Башкирии к двум годам условно.

Пенсионерку из Кумертау суд приговорил к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 50 тысяч рублей, но с испытательным сроком на один год.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Башкирии, 54-летняя жительница города с декабря 2023 года по февраль 2024 года закупила в большом объёме для дальнейшей реализации немаркированную алкогольную продукцию. Предприимчивая бутлегер смешала её с водой, разлила её в полулитровые стеклянные бутылки с этикетками и с целью дальнейшей реализации хранила её в гараже возле своего жилого дома.
Всего подсудимая приобрела, производила, хранила в целях сбыта и продала немаркированную алкогольную продукцию на общую сумму 2 765 564 рублей, что является особо крупным размером.
Подсудимая вину признала. Приговор не вступил в законную силу.