Возбуждено уголовное дело по факту разглашения данных членов избиркомов

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту разглашения данных членов избирательных комиссий и наблюдателей на выборах-2025, сообщила пресс-служба ведомства.
Экстремисты распространили информацию о частной жизни и персональные данные более 10 тысяч граждан, которые в качестве наблюдателей и членов комиссий работают на выборах президента.
Начальник управления Генпрокуратуры Дмитрий Брылев отметил, что такие действия участников экстремистского формирования BELPOL квалифицированы по части 1 статьи 203−1 Уголовного кодекса Беларуси.
«Ими причинен существенный вред правам, свободам и законным интересам граждан. Они направлены на дестабилизацию действующего конституционного строя Республики Беларусь, посягают на суверенитет и общественную безопасность страны», — сказал представитель надзорного ведомства.
По его словам, дело направлено для организации предварительного расследования в Следственный комитет.
Не повлияет на работу
Ранее в четверг глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко сказал, что правоохранительные органы дадут оценку действиям оппозиционных структур, которые разгласили списки членов избирательных комиссий. Он констатировал, что это грубое нарушение электорального суверенитета.
«Я думаю, что правоохранительные органы дадут свою соответствующую оценку этому факту. Вместе с тем я могу сказать, что это никаким образом не повлияет на работу комиссий», — прокомментировал председатель Центризбиркома.