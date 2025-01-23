В Омской области 66-летний мужчина погиб под колесами трактора К-700

«Водитель, управляя трактором К-700 в селе Голубовка, в районе дома № 50 по улице Новой допустил наезд на пешехода. Как предварительно установлено сотрудниками полиции, мужчина находился на подножке транспортного средства, а когда водитель начал движение, упал под колесо трактора», — рассказали подробности трагедии в УМВД России по Омской области.