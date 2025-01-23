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В Омской области 66-летний мужчина погиб под колесами трактора К-700

Смертельное ДТП произошло в Седельниковском районе в селе Голубовка.

Источник: Комсомольская правда

В Седельниковском районе произошло смертельное ДТП. 66-летний мужчина попал под колеса трактора К-700 и погиб. Трагедия произошла сегодня днем в селе Голубовка.

Мужчина по неизвестной причине решил проехаться на подножке трактора. Когда тяжелая техника набрала скорость, сельчанин соскользнул под колеса машины. Спасти мужчину не удалось.

«Водитель, управляя трактором К-700 в селе Голубовка, в районе дома № 50 по улице Новой допустил наезд на пешехода. Как предварительно установлено сотрудниками полиции, мужчина находился на подножке транспортного средства, а когда водитель начал движение, упал под колесо трактора», — рассказали подробности трагедии в УМВД России по Омской области.

Окончательно причины и обстоятельства трагедии будут установлены после проверки. Чуть больше года назад в Омске также произошло ДТП с трактором. Тогда серьезно пострадал 10-летний мальчик.