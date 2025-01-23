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Пособие по беременности и родам в Башкирии выросло до 118 тысяч рублей

В Башкирии увеличили пособие по беременности и родам.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии увеличилось пособие по по беременности и родам. Его минимальный размер за 140 дней вырос с 2025 года до 118 778 рублей.

Как рассказали в региональном отделении СФР, максимальное пособие может достигнуть 794 355 рублей. Все зависит от доходов женщины за последние два года, объяснили в Соцфонде.

Также размер пособия напрямую зависит от количество дней, которые назначаются женщине. При этом учитывается количество ожидаемых детей и наличие осложнений во время родов.

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