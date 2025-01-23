Кошку и человека спасли из-под завалов после взрыва газа в Севастополе

До этого пожарные спасли более 50 человек из горящего общежития в Курганской области. Возгорание на 60 квадратных метрах ликвидировали 28 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники МЧС. Причину произошедшего установят дознаватели ведомства. В результате инцидента пострадала одна женщина.