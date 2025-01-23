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Кошку и человека спасли из-под завалов после взрыва газа в Севастополе

В Севастополе сотрудники экстренных служб спасли из-под завалов после взрыва газа кошку и человека. Об этом сообщает МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

По информации министерства, инцидент произошел в поселке Кача. В двухэтажном доме произошел взрыв газа, это случилось из-за разгерметизации баллона.

В результате под завалами оказались кошка и мужчина. Сотрудники экстренных служб вызволили их оттуда, пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Животное забрали родственники хозяина дома.

До этого пожарные спасли более 50 человек из горящего общежития в Курганской области. Возгорание на 60 квадратных метрах ликвидировали 28 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники МЧС. Причину произошедшего установят дознаватели ведомства. В результате инцидента пострадала одна женщина.

МЧС