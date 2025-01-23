Кошку и человека спасли из-под завалов после взрыва газа в Севастополе

По информации министерства, инцидент произошел в поселке Кача. В двухэтажном доме произошел взрыв газа, это случилось из-за разгерметизации баллона.
В результате под завалами оказались кошка и мужчина. Сотрудники экстренных служб вызволили их оттуда, пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Животное забрали родственники хозяина дома.
До этого пожарные спасли более 50 человек из горящего общежития в Курганской области. Возгорание на 60 квадратных метрах ликвидировали 28 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники МЧС. Причину произошедшего установят дознаватели ведомства. В результате инцидента пострадала одна женщина.