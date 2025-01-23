Росприроднадзор выставит счет виновникам ЧП с танкерами в Черном море

Министр заявил, что окончательные цифры по ущербу животному миру и природным экосистемам в результате загрязнения мазутом Черного моря будут названы только после ликвидации всех выбросов.
«Ущерб Росприроднадзор выставит в суде виновникам загрязнения. Основная работа на этом направлении будет проделана, по нашему мнению, в течение трёх месяцев», — сказал Козлов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.