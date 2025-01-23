После вспышки кишечной инфекции в школе в Саратовской области завели дело

Ранее управление Роспотребнадзора по области сообщило, что ведомство с 16 января приостановило очные занятия в средней школе № 3 в Марксе из-за выявленных случаев острой кишечной инфекции среди учащихся. В ходе эпидрасследования у контактных и персонала учреждения обнаружена РНК норовируса второго генотипа. Глава Марксовского района уточнил, что норовирус выявлен у 16 детей, заболевание протекает в легкой форме. По его словам, работа школы временно приостановлена до 23 января.
«Установлено, что в образовательном учреждении допущены нарушения при организации питьевого режима учащихся, порядка приемки и хранения продуктов питания. В этой связи прокуратура главе администрации Марксовского муниципального района внесла представление. Также в отношении должностного лица образовательного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ “Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов”, — говорится в сообщении прокуратуры.
Санкции этой статьи КоАП РФ влекут наложение штрафа для должностных лиц в размере до 20 тысяч рублей.
Окончательное устранение нарушений в школе находится на контроле прокуратуры, подчеркнули в ведомстве.