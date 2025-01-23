После вспышки кишечной инфекции в школе в Саратовской области завели дело

Ранее управление Роспотребнадзора по области сообщило, что ведомство с 16 января приостановило очные занятия в средней школе № 3 в Марксе из-за выявленных случаев острой кишечной инфекции среди учащихся. В ходе эпидрасследования у контактных и персонала учреждения обнаружена РНК норовируса второго генотипа. Глава Марксовского района уточнил, что норовирус выявлен у 16 детей, заболевание протекает в легкой форме. По его словам, работа школы временно приостановлена до 23 января.