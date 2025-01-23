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Башкирия вошла в топ-10 российских регионов по качеству жизни

Башкирия попала в топ-10 регионов России по качеству жизни.

Источник: Комсомольская правда

Качество жизни в Башкирии улучшается. Это следует из рейтинга российских регионов. По словам специалистов, при оценке субъектов используется 140 показателей в разных сферах жизни, включая медобслуживание, образование, безопасность, социальную защиту, жилье и инфраструктуру и другие.

В 2021-м году Башкирия занимала позицию в четвертой десятке, год позже она поднялась сразу на 15 пунктов и стала 25-й. Годом ранее республика располагалась в первой двадцатке.

— Это очень хорошая динамика. Постепенно, шаг за шагом мы решаем наши проблемы, несмотря на сложные времена, — прокомментировал результаты рейтинга глава региона Радий Хабиров.

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