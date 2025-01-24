В Пермском крае автослесарю проломило череп при ремонте автобуса

Госинспекция труда в Пермском крае приступила к расследованию обстоятельств тяжелого несчастного случая. Происшествие случилось в Чайковском в апреле прошлого года. Однако предприниматель уведомил об этом ведомство через восемь месяцев.
Сообщается, что во время ремонта автобуса на производственной площадке автослесарь получил удар пусковой рукояткой по голове. Медики диагностировали у пострадавшего ушиб головного мозга, переломы костей черепа, травму правого глаза с нарушением его структуры. Все это относится к повреждениям здоровья тяжелой степени.
Сейчас инспекция труда сформировала комиссию по расследованию несчастного случая. Опрашиваются пострадавший и работодатель, а также проводится правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника. Если на предприятии выявят нарушения, работодателя привлекут к административной ответственности. Кроме того, материалы расследования будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.