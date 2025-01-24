В Пермском крае автослесарю проломило череп при ремонте автобуса

Сейчас инспекция труда сформировала комиссию по расследованию несчастного случая. Опрашиваются пострадавший и работодатель, а также проводится правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника. Если на предприятии выявят нарушения, работодателя привлекут к административной ответственности. Кроме того, материалы расследования будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.