В Ростовской области разыскивают водителя, сбившего 10-летнего мальчика

По предварительной информации ведомства, неизвестный водитель на белой машине двигался по дороге в районе дома № 8. В этот момент по регулируемому пешеходному переходу шел 10-мальчик. Водитель не успел вовремя затормозить и сбил ребенка, а после скрылся с места ДТП. Очевидцы вызвали мальчику скорую помощь.