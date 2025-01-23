В Ростовской области разыскивают водителя, сбившего 10-летнего мальчика. Об этом сообщили в Госавтоинспекции донского региона. Происшествие случилось 23 января около 17:50 на улице Яблочкина.
По предварительной информации ведомства, неизвестный водитель на белой машине двигался по дороге в районе дома № 8. В этот момент по регулируемому пешеходному переходу шел 10-мальчик. Водитель не успел вовремя затормозить и сбил ребенка, а после скрылся с места ДТП. Очевидцы вызвали мальчику скорую помощь.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.