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Убийца трех девочек в Саутпорте получил 13 пожизненных сроков

18-летний Аксель Рудакубана, убивший трех девочек в британском городе Саутпорт, приговорен к 13 пожизненным срокам тюремного заключения. Однако, так как на момент совершения убийств нападавший был несовершеннолетним, к нему не может быть применено наказание в виде безусловного пожизненного срока заключения. Рудакубана проведет в тюрьме как минимум следующие 51 год и 190 дней. После этого он сможет подать прошение на освобождение. Окончательное решение будет принимать комиссия по УДО.

Источник: РИА "Новости"

Аксель Рудакубана напал с ножом на детей, занимавшихся в танцевальном кружке в Саутпорте 29 июля прошлого года. Жертвам было шесть, семь и девять лет. Еще десять детей получили ножевые ранения. «Я считаю, что он убил бы всех 26 детей, если бы мог, и любого взрослого, который встал бы у него на пути», — заявил в ходе оглашения приговора судья Джулиан Гус. «Отсутствие доказанной мотивации означает, что эти действия не подпадают под юридическое определение терроризма. Но это не делает его ужасные действия менее ужасающими», — добавил он.

Рудакубана дважды прерывал заседание, заявляя, что он не в состоянии далее принимать участие в слушании и нуждается в помощи медиков. Оба раза после осмотра врачами было установлено, что все его жалобы на здоровье были ложными. По словам судьи, это лишь показывает трусость убийцы, который не смог смотреть в глаза родителям жертв и свидетелям.