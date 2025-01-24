Убийца трех девочек в Саутпорте получил 13 пожизненных сроков

Аксель Рудакубана напал с ножом на детей, занимавшихся в танцевальном кружке в Саутпорте 29 июля прошлого года. Жертвам было шесть, семь и девять лет. Еще десять детей получили ножевые ранения. «Я считаю, что он убил бы всех 26 детей, если бы мог, и любого взрослого, который встал бы у него на пути», — заявил в ходе оглашения приговора судья Джулиан Гус. «Отсутствие доказанной мотивации означает, что эти действия не подпадают под юридическое определение терроризма. Но это не делает его ужасные действия менее ужасающими», — добавил он.