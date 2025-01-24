Жительница Южно-Сахалинска отдала мошенникам больше 1,2 млн рублей

По словам потерпевшей, ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником «социального фонда». Он заявил, что женщине якобы требуется пересчет рабочего стажа для начисления пенсии. Сахалинка сообщила код, который пришел ей в SMS-сообщении, пишет ИА SakhalinMedia.