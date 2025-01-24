Жительница Южно-Сахалинска отдала мошенникам больше 1,2 млн рублей

По словам потерпевшей, ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником «социального фонда». Он заявил, что женщине якобы требуется пересчет рабочего стажа для начисления пенсии. Сахалинка сообщила код, который пришел ей в SMS-сообщении, пишет ИА SakhalinMedia.
Затем женщине поступил звонок якобы от Центробанка. Он утверждал, что счет потерпевшей оказался под угрозой. Собеседник убедил женщину перевести средства на «безопасный» счет.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).
В Москве жертвой мошенников стала ученица восьмого класса. Аферисты по телефону предложили подростку задекларировать все деньги, которые есть дома. Девочка согласилась передать все деньги курьеру для доставки в «налоговую службы». Ущерб превысил 600 тыс. рублей.