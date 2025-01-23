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Разлив мазута в Черном море: последние новости на 23 января 2025 года

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате чего в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Как ликвидируют последствия разлива мазута, читайте в дайджесте Новостей Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

С кормовой части танкера «Волгонефть-239» откачали более тысячи тонн мазута

С «Волгонефть-239», севшего на мель у мыса Панагия, откачано 1100 из 1400 тонн мазута. Оставшиеся 300 тонн планируют убрать к следующей неделе.

Росприроднадзор выставит счет виновникам ЧП с танкерами в Черном море

Росприроднадзор в течение трех месяцев подаст иск виновникам аварии в Черном море. Ущерб экосистемам будет подсчитан после ликвидации мазута.

Около Витязево со дна моря собрали 350 кг мазута

Водолазы МЧС собрали 350 кг мазута со дна Черного моря у Витязево, установили 2 км боновых заграждений вокруг танкера «Волгонефть». Ежедневно специалисты обследуют береговую линию протяженностью более 955 км, собрав 172 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

В акватории Черного моря на Кубани нет признаков наличия новых пятен мазута

Инспекторы ГИМС обследовали более 100 кв. км акватории Черного моря от Утриша до порта Тамани. Признаков разлива мазута и новых пятен не обнаружено, сообщил глава ГИМС Игорь Шумицкий.

Из-за ЧП в Керченском проливе погибли почти 70 дельфинов

В результате разлива мазута из танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе погибли около 70 дельфинов, сообщает директор центра «Дельфа». Тела находят у Тамани, Анапы, Новороссийска, Туапсе и Сочи.

экология