Под Речицей Toyota попала в лобовое ДТП с бензовозом, выехав на встречку

ДТП произошло 23 января в Речицком районе. На 155 километре дороги М-10 (Граница России — Гомель — Кобрин) около 13.30 63-летний водитель японского авто выехал на встречную полосу, двигаясь со стороны Гомеля. Там и случилось столкновение с бензовозом. За его рулем был 39-летний водитель.