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Под Речицей Toyota попала в лобовое ДТП с бензовозом, выехав на встречку

Легковая Toyota попала в лобовое столкновение с бензовозом, выехав на встречную полосу под Речицей.

Источник: Комсомольская правда

Легковая Toyota попала в лобовое столкновение с бензовозом, выехав на встречную полосу, передает телеграм-канал УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 23 января в Речицком районе. На 155 километре дороги М-10 (Граница России — Гомель — Кобрин) около 13.30 63-летний водитель японского авто выехал на встречную полосу, двигаясь со стороны Гомеля. Там и случилось столкновение с бензовозом. За его рулем был 39-летний водитель.

По фото видна серьезность столкновения, которое уничтожило всю левую сторону Toyota. Бензовоз частично съехал с трассы.

Легковая Toyota попала в лобовое столкновение с бензовозом, выехав на встречную полосу под Речицей. Фото: телеграм-канал «Сожский форпост».

Сообщается, что водитель легковушки с травмами сам обратился к врачам в учреждение здравоохранения.

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