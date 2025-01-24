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В ДТП в Подмосковье погибли водитель без прав и пассажир-подросток

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Подмосковье 18-летний водитель «ВАЗ», не имея водительского удостоверения, врезался в легковушку на «встречке», в результате ДТП водитель «ВАЗ» и его 16-летний пассажир погибли, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня примерно в 15.00 на 40-м километре трассы М9 “Балтия” произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 18-летний водитель, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем автомобиля марки “ВАЗ”, совершил попутное столкновение с автомашиной Opel. От удара “ВАЗ” перевернулся и загорелся. Огонь перекинулся на вторую машину», — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и 16-летний пассажир «ВАЗ» погибли. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.

Позже в подмосковном главке добавили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.