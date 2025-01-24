В ДТП в Подмосковье погибли водитель без прав и пассажир-подросток

«Сегодня примерно в 15.00 на 40-м километре трассы М9 “Балтия” произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 18-летний водитель, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем автомобиля марки “ВАЗ”, совершил попутное столкновение с автомашиной Opel. От удара “ВАЗ” перевернулся и загорелся. Огонь перекинулся на вторую машину», — говорится в сообщении.