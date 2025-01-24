Опубликованы кадры столкновения более 10 машин под Ростовом на трассе М-4

Опубликованы кадры аварии с 12 машинами на трассе под Новочеркасском. Видео разместил ТГ-канал «Ростов папа».
Массовое ДТП произошло вечером 23 января из-за ухудшения погодных условий. Предварительно, на 1038 км федеральной автотрассы М-4 «Дон» (в сторону Новочеркасска) столкнулись 10 автомобилей. Как сообщили в областном управлении Госавтоинспекции, обошлось без пострадавших.
Очевидцы стали выкладывать снимки произошедшего ДТП в социальных сетях. На кадрах видны попавшие в аварию автомобили, а также прибывшие к месту спецслужбы. Из-за инцидента на дороге движение оказалось затруднено.
Некоторые из очевидцев заявили, что в ДТП попали не 10, а 12 машин. На фотографиях видны значительные повреждения у нескольких автомобилей.
В ГАИ уточнили, что такое количество машин столкнулось в результате не одной, а сразу нескольких аварий, произошедших на одном участке трассы.