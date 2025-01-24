Двое детей из числа пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии

«После лечебно-диагностических мероприятий и подготовки к медицинской эвакуации 7 человек были направлены в Волгоград для госпитализации в больницу № 7. … Остальные пострадавшие в ДТП дети были осмотрены на дому, трое из них сейчас находятся под наблюдением в Октябрьской ЦРБ», — рассказал Анатолий Себелев.