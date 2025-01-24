Двое детей из числа пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии

Пострадавших в аварии со школьным автобусом в Октябрьском районе детей, которых госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 7 в Волгограде, посетили заместитель губернатора Волгоградской области Лариса Савина и председатель областного комитета здравоохранения Анатолий Себелев.
«После лечебно-диагностических мероприятий и подготовки к медицинской эвакуации 7 человек были направлены в Волгоград для госпитализации в больницу № 7. … Остальные пострадавшие в ДТП дети были осмотрены на дому, трое из них сейчас находятся под наблюдением в Октябрьской ЦРБ», — рассказал Анатолий Себелев.
По словам Себелева, на данный момент состояние двоих детей оценивается как тяжелое, однако их жизни ничего не угрожает, остальных — как средней степени тяжести.
Также в больницу № 15 в Волгограде для лечения был доставлен пассажир легкового автомобиля.
Напомним, 23 января на 88-м км автодороги Волгоград — Котельниково — Сальск произошло ДТП с участием школьного автобуса. 57-летний водитель ПАЗ не убедился в безопасности маневра, из-за чего столкнулся с «Хендэ IX35» под управлением 35-летнего водителя. Удар был такой силы, что автобус опрокинулся, один из детей погиб.