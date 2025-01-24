Бастрыкин запросил доклад после ДТП с автобусом в Волгоградской области

В четверг около 14.00 мск на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб. Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев сообщил, что еще десять детей госпитализированы. Всего в автобусе находились около 20 детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
«По делу создана следственно-оперативная группа. Следственным путем будут тщательно проверены условия перевозки школьников, а также дана правовая оценка соблюдению норм безопасности. Председатель СК России Бастрыкин Александр Иванович поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову Василию Ивановичу представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства.