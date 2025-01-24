Кубань получит 1,5 миллиарда рублей для возмещения затрат на ликвидацию ЧС

Правительство выделит Краснодарскому краю 1,5 миллиарда рублей, предназначенных для покрытия расходов, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации в Черном море после аварий с танкерами и разливаемым мазутом. Эту информацию озвучил министр природных ресурсов РФ Александр Козлов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.