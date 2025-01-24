Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кубань получит 1,5 миллиарда рублей для возмещения затрат на ликвидацию ЧС

Краснодарскому краю возместят расходы на ликвидацию мазута.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

Правительство выделит Краснодарскому краю 1,5 миллиарда рублей, предназначенных для покрытия расходов, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации в Черном море после аварий с танкерами и разливаемым мазутом. Эту информацию озвучил министр природных ресурсов РФ Александр Козлов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«По предварительной оценке, предстоит восстановить 280 га территории пляжей. Объем чистого нового песка — порядка 840 тыс. куб. м. Песок, который проходит очистку, на пляжи возвращаться не будет. Краевые власти приступают к разработке проектной документации на поэтапное восстановление побережья. Кроме того, будет предусмотрена инженерная защита пляжей», — министр природных ресурсов РФ Александр Козлов.

Решение о выделении средств было принято на заседании правительства, состоявшемся 23 января. Козлов отметил, что средства будут направлены на компенсацию расходов, связанных с аварийно-спасательными мероприятиями, вывозом загрязненного грунта на временное хранилище и утилизацией отходов.

экология