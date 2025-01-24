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На Украине ликвидировали австрийского наёмника ВСУ из ультраправого движения

На Украине уничтожили члена австрийской ультраправой организации «Идентичность». Об этом сообщил телеканал Oe24.

По данным канала, 30-летний Рихард С., воевавший на стороне Вооружённых сил Украины, погиб после атаки беспилотника. Министерство иностранных дел Австрии подтвердило информацию. Другие детали ликвидации наёмника не приводятся.

Известно, что у себя на родине мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за участия в радикальных акциях.

Ранее в Гуляйполе Запорожской области был убит японский офицер Кото Оно, сражавшийся за ВСУ. Его гибель подтвердила организация «Мемориал — иностранные добровольцы на Украине».