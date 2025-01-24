Посетитель магазина спас кассира, у которого внезапно начался приступ эпилепсии

Благодаря оперативным действиям мужчины продавца удалось спасти. Прибывшие медики окончательно стабилизировали его состояние. Позже стало известно, что с детства у парня были проблемы со здоровьем. Ему невероятно повезло: его спаситель, работающий на севере, оказался хорошо подготовлен к таким ситуациям. Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо и уже вернулся к работе.