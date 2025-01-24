Несуществующие квартиры сдавали в Петропавловске

По информации Петропавловск.news, он размещал на популярных площадках объявления с фотографиями, взятыми из интернета, и каждому клиенту сообщал, что якобы квартирой уже заинтересовались, но за предоплату он согласен забронировать заветную жилплощадь.
Мужчина требовал от 5 до 45 тысяч тенге в качестве предоплаты, а получив деньги, блокировал номер обманутого человека и переставал выходить на связь. После кропотливого расследования полицейские передали в суд материалы по 16 эпизодам такой аферы.
Сейчас аферист осужден на четыре года условно.
Полицейские призывают людей к бдительности: не соглашаться на предоплату товаров и услуг по объявлениям в интернете, если у вас нет уверенности в добросовестности продавца.