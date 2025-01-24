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Малков: Несколько дронов уничтожили ПВО и РЭБ над Рязанской областью

Средства противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы уничтожили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов над Рязанской областью. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.

«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты», — написал губернатор в Telegram-канале.

Момент уничтожения БПЛА под Рязанью. Видео © SHOT.

Малков отметил, что, по предварительной информации, люди не пострадали, а материальный ущерб сейчас оценивают специалисты.

Напомним, что массированная атака беспилотниками ВСУ на российские регионы началась вечером 23 января и продолжается после полуночи. За это время украинские дроны сбили над Липецкой, Курской, Тульской, Брянской и Белгородской областями, а также в Крыму.