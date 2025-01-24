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Четыре дома пострадали в Курске от обломков украинского БПЛА

Очередной украинский беспилотник сбили в небе над Курском. В результате падения обломков дрона пострадали четыре дома. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак.

Источник: Life.ru

«Выехал на один из адресов, по которому поступила заявка в диспетчерскую службу Курска. Все службы находятся на месте, пострадавших нет», — написал глава города в Telegram-канале.

Куцак также уточнил, что для оценки размера ущерба повреждённого имущества утром проведут комиссионное обследование.

Напомним, что масштабная атака дронов ВСУ на территории России началась вечером 23 января и продолжается в ночные часы. За этот период украинские беспилотники были сбиты в районах Липецкой, Курской, Тульской, Брянской и Белгородской областей, а также в Крыму. В Рязанской области свидетели зафиксировали на видео момент уничтожения одного из БПЛА.