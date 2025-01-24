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Главе СК доложат о расследовании дела о хулиганском нападении на подростка в ТЦ в Мытищах

Главе СК России Александру Бастрыкину будет доложено по обстоятельствам избиения подростка в Московской области, сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

Источник: Агентство «Москва»

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного в отношении несовершеннолетнего со стороны группы лиц (ст. 213 УК РФ). В СМИ сообщается, что 22 января текущего года в одном из торговых центров города Мытищ группа иностранных лиц в возрасте от 16 до 20 лет беспричинно напала на подростка, причинив ему множественные телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

СК