Главе СК доложат о расследовании дела о хулиганском нападении на подростка в ТЦ в Мытищах

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного в отношении несовершеннолетнего со стороны группы лиц (ст. 213 УК РФ). В СМИ сообщается, что 22 января текущего года в одном из торговых центров города Мытищ группа иностранных лиц в возрасте от 16 до 20 лет беспричинно напала на подростка, причинив ему множественные телесные повреждения», — говорится в сообщении.