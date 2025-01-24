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Собянин: силы ПВО отразили атаку беспилотников под Коломной и Раменским

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно предотвратили атаку беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на Москву. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

По данным мэра, инцидент произошел в городских округах Коломна и Раменское. На месте падения обломков, по предварительным данным, нет разрушений и пострадавших.

В настоящее время на месте событий работают специалисты экстренных служб, проводя необходимые проверки и обеспечивая безопасность местных жителей.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 49 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. 37 БПЛА были сбиты над Курской областью, семь — над Брянской областью, четыре — в Республике Крым и один — в Белгородской области.