Собянин: силы ПВО отразили атаку беспилотников под Коломной и Раменским

Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно предотвратили атаку беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на Москву. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
По данным мэра, инцидент произошел в городских округах Коломна и Раменское. На месте падения обломков, по предварительным данным, нет разрушений и пострадавших.
В настоящее время на месте событий работают специалисты экстренных служб, проводя необходимые проверки и обеспечивая безопасность местных жителей.
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 49 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. 37 БПЛА были сбиты над Курской областью, семь — над Брянской областью, четыре — в Республике Крым и один — в Белгородской области.