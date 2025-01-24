В районе Рязанского НПЗ начался пожар после падения обломков беспилотника

Ранее Малков сообщил о нескольких ликвидированных беспилотниках над Рязанской областью. Уничтожение одного из них попало на камеру очевидцев. Также БПЛА атаковали Подмосковье, Липецкую, Курскую, Тульскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.