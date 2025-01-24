Механик затонувшего в Черном море танкера рассказал о крушении

«Примерно в 08.30 я доложил о том, что все судовые помещения проверены, загерметизированы, протечек не обнаружено, двери закрыты и задраены по-штормовому. Спустя примерно десять минут — в 08.40 — судно переломилось на две части в районе грузовых танков № 5 и № 6», — сказал он.