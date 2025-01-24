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Аэропорт Внуково приостановил работу

Третий московский аэропорт приостановил прием и отправку рейсов такие ограничения введены во Внуково, сообщила Росавиация. Сегодня ночью, 24 января, также приостановили работу аэропорты Домодедово и Жуковский.

Источник: РИА "Новости"

Московский мэр Сергей Собянин в течение ночи сообщал уже о трех отраженных атаках БПЛА. По его словам, силы ПВО уничтожили беспилотники в городском округе Коломна и в Раменском городском округе. Также по одному БПЛА сбили в в городском округе Подольск и в Троицком административном округе. Информации о пострадавших нет.