Московский мэр Сергей Собянин в течение ночи сообщал уже о трех отраженных атаках БПЛА. По его словам, силы ПВО уничтожили беспилотники в городском округе Коломна и в Раменском городском округе. Также по одному БПЛА сбили в в городском округе Подольск и в Троицком административном округе. Информации о пострадавших нет.
Аэропорт Внуково приостановил работу
Третий московский аэропорт приостановил прием и отправку рейсов такие ограничения введены во Внуково, сообщила Росавиация. Сегодня ночью, 24 января, также приостановили работу аэропорты Домодедово и Жуковский.