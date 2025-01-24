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Третий московский аэропорт закрыли из-за атак украинских беспилотников

Временные ограничения на полёты воздушных судов введены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: Life.ru

Они действуют с 01:32 по московскому времени на фоне продолжающейся атаки украинских беспилотников.

Ранее Росавиация сообщила о введённых ограничениях в аэропортах Домодедово и Жуковский. Они действуют с 0:22 по московскому времени.