Третий московский аэропорт закрыли из-за атак украинских беспилотников

Они действуют с 01:32 по московскому времени на фоне продолжающейся атаки украинских беспилотников.
Ранее Росавиация сообщила о введённых ограничениях в аэропортах Домодедово и Жуковский. Они действуют с 0:22 по московскому времени.
Временные ограничения на полёты воздушных судов введены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Они действуют с 01:32 по московскому времени на фоне продолжающейся атаки украинских беспилотников.
Ранее Росавиация сообщила о введённых ограничениях в аэропортах Домодедово и Жуковский. Они действуют с 0:22 по московскому времени.