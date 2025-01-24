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Волгоградские власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом детей

Два ребенка, доставленных в больницу после ДТП с участием автобуса в Волгоградской области, находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще пятерых детей оценивают как средней степени тяжести, рассказали в администрации региона.

Источник: ГАИ России

Все семеро детей переведены из центральной районной больницы Октябрьского района, где случилась авария, в больницу № 7 в Волгограде. В одну из городских больниц также доставили пассажира автомобиля, который столкнулся с автобусом.

ДТП случилось вчера, 23 января. Автобус Шелестовской средней школы по пути после занятий столкнулся с Hyundai ix35. Авария произошла на 88 км дороги Волгоград—Котельниково—Сальск. В ГУ МВД по региону заявили «Ъ», что транспорт перевозил 20 детей. Один ребенок умер по пути в больницу. Для оказания помощи на место направили медиков из Волгограда, глава региона Андрей Бочаров взял ситуацию на личный контроль.