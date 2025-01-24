Волгоградские власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом детей

ДТП случилось вчера, 23 января. Автобус Шелестовской средней школы по пути после занятий столкнулся с Hyundai ix35. Авария произошла на 88 км дороги Волгоград—Котельниково—Сальск. В ГУ МВД по региону заявили «Ъ», что транспорт перевозил 20 детей. Один ребенок умер по пути в больницу. Для оказания помощи на место направили медиков из Волгограда, глава региона Андрей Бочаров взял ситуацию на личный контроль.