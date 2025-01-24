В Щёлкове сбили ещё один летевший на Москву украинский беспилотник

Согласно данным столичного правительства, всего в течение ночи 24 января в разных районах Подмосковья сбили по меньшей мере шесть летевших на Москву беспилотных аппаратов. По одному уничтожили в Коломне и Раменском городском округе. Два БПЛА сбили в Подольске, ещё один подавили в Троицком административном округе города Москвы. Росавиация сообщила о временных ограничениях в трёх столичных аэропортах.