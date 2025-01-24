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В Щёлкове сбили ещё один летевший на Москву украинский беспилотник

В городском округе Щёлково средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«ПВО Минобороны в городском округе Щёлково сбит беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в Telegram-канале.

Градоначальник добавил, что на месте происшествия сейчас работают специалисты экстренных служб.

Согласно данным столичного правительства, всего в течение ночи 24 января в разных районах Подмосковья сбили по меньшей мере шесть летевших на Москву беспилотных аппаратов. По одному уничтожили в Коломне и Раменском городском округе. Два БПЛА сбили в Подольске, ещё один подавили в Троицком административном округе города Москвы. Росавиация сообщила о временных ограничениях в трёх столичных аэропортах.