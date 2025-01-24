Жителя Братска оштрафовали на 100 тысяч за взятку психиатру-наркологу

В Братске вынесли приговор мужчине, который дал взятку за изготовление медицинских документов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Падунского районного суда, подсудимый должен был пройти осмотр для продления разрешения на хранение и ношение оружия.
Среди врачей, которых он должен был пройти, был психиатр, помимо этого требовалось сдать анализы и подтвердить отсутствие наркотиков в крови. Однако мужчина этого не сделал, а заключение решил купить.
— Он обратился к незнакомцу и перевел на его счет 10 тысяч рублей, после деньги ушли на карту психиатра-нарколога, работающего в одной из больниц. Желаемые документы он получил, — уточнили в суде.
Однако провести никого не удалось, о преступлении узнали правоохранители. Мужчину признали виновным и оштрафовали на 100 тысяч рублей.
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