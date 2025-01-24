Механик затонувшего танкера с мазутом рассказал, как судно треснуло пополам за 10 минут

«По поручению капитана Леонида Волегова, в 8:05 была проведена проверка судна на герметичность. Я возглавил группу, которая осмотру помещения. В 8:30 доложил, что все помещения надёжно закрыты, течей нет. Примерно через десять минут, в 8:40, судно треснуло на две части в районе грузовых отсеков № 5 и № 6», — поделился Татаринов.