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СК проверит условия перевозки школьников, попавших в ДТП под Волгоградом

Следственный комитет проверяет, в каких условиях перевозили детей, которые пострадали в ДТП в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Источник: Life.ru

«Создали следственно-оперативную группу. Пройдёт тщательная проверка условий транспортировки детей, в ходе которой дадут правовую оценку соблюдению норм безопасности», — сообщили в СК.

Напомним, авария произошла 23 января на 88 километре трассы Волгоград — Котельниково — Сальск. Там столкнулись автомобиль Hyundai IX 35 и школьный автобус ПАЗ. Вследствие аварии погиб маленький пассажир автобуса, остальные дети получили травмы различной степени. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК — нарушение требований безопасности, повлекшее смерть человека по неосторожности.

В ведомстве уточнили, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления ведомства по Волгоградской области подготовить доклад о ходе расследования и выясненных обстоятельствах.

Как сообщал Life.ru, всего в результате ДТП в больницу попали семь детей. Пятеро из них находятся в состоянии средней степени тяжести, двое — в тяжёлом состоянии.