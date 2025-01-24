Подрыв путей произошёл ночью 22 января на железной дороге близ Дубно. В результате никто не пострадал. Коваль обещал предоставить другие детали после завершения оперативных мероприятий.
В социальных сетях утверждают, что за инцидент ответственно пророссийское сопротивление. Происшествие, в результате которого с рельсов сошли десять вагонов, случилось недалеко от деревни Судобичи в Дубенском районе.
Ранее Сергей Лебедев, координатор пророссийского движения в Николаеве, сообщил об ударе по пристанищу иностранных наёмников ВСУ под Харьковом. Местные жители замечали военных, говорящих на испанском языке.