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Омича оштрафовали на 32 тысячи за нелегальный запуск дрона в черте города

Владельца летательного аппарата привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Омска оштрафовали на 32 тысячи рублей за запуск квадрокоптера в черте города. Мужчину поймали на правонарушении в ноябре 2024 года, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Нарушитель запустил незарегистрированный беспилотник без опознавательных знаков в черте Омска. Разрешения на полеты омич не оформил. Тем самым мужчина нарушил федеральные правила использования воздушного пространства и запрет на полеты дронов над населенными пунктами, который действует в Омской области с июня 2024 года.

Омича привлекли к административной ответственности за нарушения правил безопасности эксплуатации воздушных судов и правил использования воздушного пространства. По инициативе транспортного прокурора ему назначили наказание в виде штрафа в размере 32 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что омичи испугались беспилотника в небе над улице Жукова в центре Омска. Как позже выяснилось, БПЛА на совершенно законных основаниях запустил подрядчик, ремонтировавший дорогу.