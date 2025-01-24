Омича оштрафовали на 32 тысячи за нелегальный запуск дрона в черте города

Нарушитель запустил незарегистрированный беспилотник без опознавательных знаков в черте Омска. Разрешения на полеты омич не оформил. Тем самым мужчина нарушил федеральные правила использования воздушного пространства и запрет на полеты дронов над населенными пунктами, который действует в Омской области с июня 2024 года.