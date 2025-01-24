Механик «Волгонефти-212» заявил, что танкер разломился за 10 минут

Со слов механика, 3 декабря судно проследовало в южную часть Керченского пролива и встало там на якорь, танкер простоял до 12 декабря. 14 декабря, когда объявили штормовое предупреждение, танкер проследовал к мысу Такиль у поселка Заветное в Крыму, чтобы там укрыться, но встать там на якорь не разрешил порт, сославшись на большое количество судов.