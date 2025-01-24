Мужчина с ножом ворвался в детсад на Сахалине и потребовал отдать ему детей

По данным телкеграм-канала, 36-летний мужчина пришëл в учреждение и начал орать, что хочет забрать детей. После отказа воспитательницы он достал нож, стал им размахивать и кричать, что «18 лет сидел в тюрьме» и «вскроет себе глотку». В этот момент охранник успел нажать кнопку тревожной сигнализации, а сам дебошир спустя некоторое время всë же покинул здание детсада.