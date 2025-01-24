Приостановили работу аэропорты в Казани, Нижнекамске, Пензе, Самаре и Саратове

В течение ночи сегодня, 24 января, атакам БПЛА подверглись несколько российских регионов. В частности, беспилотники сбили в Курской, Тульской и Рязанской областях. Кроме того, в Подмосковье были отражены четыре атаки дронов, летевших на Москву, сообщал мэр Сергей Собянин. На этом фоне приостанавливали работу три столичных аэропорта.