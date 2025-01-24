Убивший трёх девочек в Саутпорте подросток приговорён к 52 годам тюрьмы

Гус отметил, что из-за того, что Рудакубана совершил преступление в возрасте 17 лет, ему не могли вынести гарантированное пожизненное заключение без минимального срока. Таким образом, приговор предусматривает минимальный срок в 51 год и 190 дней, учитывая, что Рудакубана уже находился под арестом 175 дней до приговора.