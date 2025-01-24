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Убивший трёх девочек в Саутпорте подросток приговорён к 52 годам тюрьмы

Подросток Аксель Рудакубана приговорён к 52 годам тюремного заключения за убийство трёх девочек в британском Саутпорте. Приговор огласил судья Джулиан Гус, сообщает телеканал Sky News.

Источник: Life.ru

Гус отметил, что из-за того, что Рудакубана совершил преступление в возрасте 17 лет, ему не могли вынести гарантированное пожизненное заключение без минимального срока. Таким образом, приговор предусматривает минимальный срок в 51 год и 190 дней, учитывая, что Рудакубана уже находился под арестом 175 дней до приговора.

Инцидент в зале суда также привлёк внимание СМИ: в момент оглашения приговора Рудакубана отсутствовал, так как пытался сорвать заседание, жалуясь на плохое самочувствие. Однако медики не подтвердили жалобы обвиняемого.

Напомним, что 29 июля 17-летний выходец из семьи мигрантов Аксель Рудакубана напал на танцевальную студию Hope of Hart в британском Саутпорте. Летальные ранения получили шестилетняя Биби Кинг, семилетняя Элси Дот Стэнкомб и девятилетняя Элис Дасильва Агиар. Ещё восемь детей получили ранения.