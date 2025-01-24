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В Красноярском крае потушили 19 пожаров за сутки

В Большеулуйском районе сгорели дом и постройки на площади 500 квадратных метров.

Источник: МЧС РФ

Сотрудники МЧС потушили 19 возгораний в Красноярском крае за сутки. Среди серьезных происшествий — крупный пожар в деревне Красновка Большеулуйского района.

Там загорелись жилой дом и хозяйственные постройки. Огонь быстро распространился на площади 500 квадратных метров. С ним боролись 24 пожарных с помощью восьми единиц техники.

Хозяева жилища успели вовремя его покинуть. Никто не пострадал. Отстоять у пламени деревянные строения не получилось.

Предварительно, причиной случившегося стало короткое замыкание электропроводки.

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