В Красноярском крае потушили 19 пожаров за сутки

Сотрудники МЧС потушили 19 возгораний в Красноярском крае за сутки. Среди серьезных происшествий — крупный пожар в деревне Красновка Большеулуйского района.
Там загорелись жилой дом и хозяйственные постройки. Огонь быстро распространился на площади 500 квадратных метров. С ним боролись 24 пожарных с помощью восьми единиц техники.
Хозяева жилища успели вовремя его покинуть. Никто не пострадал. Отстоять у пламени деревянные строения не получилось.
Предварительно, причиной случившегося стало короткое замыкание электропроводки.