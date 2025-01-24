Почти 19 трамваев в Омске не вышли на линию из-за обрыва контактной сети

Утром в пятницу, 24 января, 19 трамваев не вышли на маршруты из-за обрыва контактной сети в депо. Причиной повреждения провода стали установившиеся в Омске низкие температуры, сообщили в департаменте транспорта.
Все трамваи выйдут на линию после устранения аварии. На месте работает бригада филиала «Энергохозяйства». Восстановление поврежденной контактной сети займет примерно час.
Недовыпуск подвижного состава привел к увеличению интервалов движения на маршрутах. Пассажирам придется стоять в мороз на остановках дольше обычного.
«О выпуске подвижного состава на маршруты в полном объеме сообщим дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства, связанные с длительным ожиданием трамваев», — говорится в сообщение.
Ранее мы сообщали, что АО «Омскоблавтотранс» будет обслуживать два межмуниципальных маршрута, от которых отказались перевозчики. Один из них связывает Омск с Ростовкой и Новомосковкой.