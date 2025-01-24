Казахстанца сбил поезд: следствие не нашло виновных

«Судмедэкспертиза установила, что в его крови был алкоголь. Все хотят сослаться на то, что он сам виноват. Хотя нам неизвестно, что произошло в тот день. Я говорила с ним, он не был пьян. К тому же, даже если он был нетрезв, сотрудники полиции не должны были просто высаживать его, они должны были передать его коллегам или доставить в ближайший опорный пункт и составить протокола. Если бы они это сделали, возможно, он был бы жив. Да, мы бы выплатили штраф или он бы понес наказание, подметал бы улицы, но зато был бы жив», — говорит Жулдыз.