Глава СКР запросил доклад по ДТП с автобусом в Волгоградской области

Авария произошла вчера, 23 января. Автобус Шелестовской средней школы столкнулся с Hyundai ix35. В ГУ МВД по региону заявили «Ъ», что в автобусе было 20 детей. Один ребенок умер по пути в больницу. Двое из пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. СКР возбудил дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).