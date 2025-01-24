В Омской области случилось смертельное ДТП с участием трактора

В четверг, 23 января, в 16:20 в ОМВД России по Седельниковскому району поступило сообщение о смертельном ДТП в селе Голубовка. Установлено, что 62-летний мужчина, управлявший трактором К-700, сбил пешехода в районе дома № 50 на улице Новой.
По предварительной информации, мужчина находился на подножке трактора. Когда водитель начал движение, он потерял равновесие и упал под колеса машины. Пешеход, 66-летний местный житель, скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.
Причины и обстоятельства трагедии будут установлены в ходе проверки.